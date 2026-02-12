Batı Avrupa’yı etkisi altına alan Nils Fırtınası, İspanya ve Portekiz’de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışlar yaralanmalara, ulaşım aksaklıklarına ve altyapı hasarına yol açtı.

İspanya’da kırmızı alarm: 5 kişi yaralandı

İspanya’da fırtınanın etkisiyle özellikle kuzey bölgelerinde alarm seviyesi yükseltildi. Bask Bölgesi, Galiçya ve Cantabria’da kırmızı alarm ilan edilirken, kuvvetli rüzgâr birçok noktada ağaçları kökünden söktü.

Nuria Parlon, yaptığı açıklamada devrilen bir ağacın bir kişiyi yaraladığını, fırtına nedeniyle toplam yaralı sayısının 5’e ulaştığını bildirdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Katalonya’da eğitim durduruldu, ulaşım aksadı

Katalonya bölgesinde saatte 105 kilometreyi aşan rüzgârlar nedeniyle eğitime ara verildi. Spor etkinlikleri askıya alınırken, zorunlu olmayan sağlık hizmetleri de sınırlandırıldı.

Şiddetli rüzgârın kara ve demiryolu ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine sivil savunma ekipleri mobil acil uyarı sistemi üzerinden halka evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Barselona’da uçuşlar iptal edildi

Barselona Uluslararası Havalimanı’nda hava koşulları nedeniyle 100’den fazla uçuş iptal edildi. Havalimanında operasyonlar tamamen durdurulmasa da, çok sayıda sefer gecikti ya da iptal edildi.

Belediye yetkilileri ise kent genelinde şiddetli rüzgâr nedeniyle düşebilecek cisimlere karşı vatandaşları uyardı.

Portekiz’de sel felaketi ve otoyol göçüğü

Portekiz’de uzun süredir devam eden olumsuz hava koşulları sel riskini artırdı. Başkent Lizbon ile Porto’yu birbirine bağlayan A1 Otoyolu’nun Coimbra yakınlarındaki bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Mondego Nehri üzerindeki bir setin yıkılmasıyla otoyolu taşıyan bir sütun zarar gördü ve yolun bir kısmında göçme yaşandı.

Sel sularının çekilmesinin ardından onarım çalışmalarının başlatılacağı ve sürecin haftalar sürebileceği bildirildi.

3 bin kişi tahliye edildi

Sel riski nedeniyle Coimbra çevresinde yaklaşık 3 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede çok sayıda yol ve tarım arazisi sular altında kalırken, sivil savunma ekipleri yeni bir tahliye ihtiyacının bulunmadığını açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri kıyı kesimlerinde dalga boyunun 9 metreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Sel tartışmaları sonrası İçişleri Bakanı istifa etti

Sel felaketlerinin ardından hükümetin kriz yönetimi politikaları tartışma konusu olurken, Maria Lucia Amaral görevinden istifa ettiğini açıkladı. Amaral, görevlerini yerine getirebilmek için gerekli siyasi ve kişisel koşullara sahip olmadığını belirtti.

Geçici olarak görev, Luis Montenegro tarafından devralındı.

Avrupa’da alarm durumu sürüyor

Nils Fırtınası’nın yol açtığı etkiler nedeniyle iki ülkede de acil durum önlemleri sürerken, yetkililer vatandaşları güncel meteorolojik uyarıları takip etmeye çağırdı. Şiddetli rüzgâr, sel ve ulaşım aksaklıklarının etkilerinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği değerlendiriliyor.