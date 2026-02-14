Olay, gece saatlerinde Hükümet Caddesi’nde yaşandı. Bir kuyumcunun Sevgililer Günü için iş yerinin önüne astığı renkli balonlar, yoldan geçen bir kişi tarafından sökülerek yere atıldı. Şüphelinin eline aldığı bir balonun ardından diğer balonların üzerinde zıplayarak patlattığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah dükkânına gelen kuyumcu süslemelerin zarar gördüğünü fark edince polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA