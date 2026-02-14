Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde 24 saat güvenlik bulunan bir sitede 11 Şubat’ta yaşanan olayda, iddiaya göre Kapalıçarşı’da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz iş yerinden aldığı 30 milyon doları çuvallar halinde sitenin otoparkındaki iki araca bıraktı. Bir süre sonra araçla siteye giren dört şüpheli otoparka inerek park halindeki araçların cam ve bagajlarını kırdı, dolar dolu çuvalları alarak kaçtı. Gece saatlerinde otoparka gelen Durmaz, araçların zarar gördüğünü ve paraların çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplere çuvallarda 30 milyon dolar olduğunu söyleyen Durmaz’ın beyanı üzerine polis, site ve otoparkta inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olayı polise bildiren Bilal Durmaz’ın, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı “emanetçi” olarak geçen Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu tespit edildi. Bakırköy’de yaşayan Bilal Durmaz’ın, iş yerini taşıma süreci nedeniyle 100 dolarlık banknotlardan oluştuğu belirtilen 30 milyon doları yaklaşık bir aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında tuttuğu iddia edildi.

Sadece 15 dakika sürmüş

11 Şubat’ta sahte plakalı bir araçla siteye giren dört şüphelinin, yaklaşık 15 dakika içinde iki aracın camlarını kırarak bagajda bulunan toplam 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtığı öne sürüldü. Emniyette ifade veren Bilal Durmaz ise, yaptığı iş nedeniyle parayı sürekli bankaya yatırıp çekmenin zor olduğunu, yaklaşık üç aydır ihtiyaç duymadığı için söz konusu paraların araçlarda beklediğini söyledi.