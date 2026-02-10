İstanbul trafiğinin can damarlarından biri olan TEM Otoyolu'nda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zincirleme bir kaza meydana geldi. Ümraniye-FSM ayrımında gerçekleşen ve toplamda 8 aracın karıştığı trafik kazası, sabah işe gidiş saatlerinde otoyolu adeta durma noktasına getirdi.

Ümraniye mevkiinde silsile halinde kaza

İstanbul saba güne ulaşım koridorunda yaşanan sıcak bir gelişmeyle başladı. Saat 06.20 sularında TEM Otoyolu Ümraniye lokasyonunda, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametine seyir halindeki araçlar kontrolden çıktı. Henüz netlik kazanmayan bir sebeple 8 aracın birbirine temas etmesi sonucu silsile halinde bir kaza yaşandı. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin çok sayıda emniyet gücü, itfaiye personeli ve tıbbi müdahale ekibi yönlendirildi.

Şans eseri yaralanan olmadı

Olay mahaline ulaşan acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, kazanın maddi hasarla atlatıldığı anlaşıldı. 8 aracın dahil olduğu bu karmaşık tabloda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakasının yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu. Ancak kazanın sabahın en yoğun saat dilimine denk gelmesi, sürücüler için zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Edirne yönündeki trafik akışı kaza nedeniyle tamamen kilitlenirken, otoyol üzerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları gözlemlendi.

Trafik akışı saatler sonra normale döndü

Güvenlik birimleri, otoyol üzerinde ikincil bir kaza riskini bertaraf etmek adına geniş çaplı çevre önlemleri aldı. Bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekiciler vasıtasıyla tahliye edilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Metal yığınına dönen araçların yoldan tamamen temizlenmesiyle birlikte TEM Edirne istikametinde hayat normale dönmeye başladı. Emniyet teşkilatı, kazanın oluş şekline ve kök nedenine ilişkin geniş kapsamlı bir tahkikat başlattı.

