Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, aynı aileden dört kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olayda bir kişi, annesi, kızı ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Kuşcağız Mahallesi’nde silah sesleri yükseldi

Olay, Keçiören’e bağlı Kuşcağız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep Cengiz (35), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz’i (8) tabancayla vurarak öldürdü.

Cansız bedenleri araçla taşıdı

Şüphelinin, annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Ardından boşanma aşamasında olduğu eşi Beyzanur Cengiz’in (25) yaşadığı adrese gittiği bildirildi.

Kargocu kılığında eve gittiği iddiası

İddiaya göre şüpheli, kafasında kaskla ve kargocu kılığında eve gelerek eşini de tabancayla vurdu. Saldırının ardından aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

Ekipler sevk edildi, cenazeler Adli Tıp’a gönderildi

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi

Saldırıyı gerçekleştiren Recep Cengiz’in, 2025 Aralık ayında cezaevinden izinli olarak çıktığı bilgisine ulaşıldı. Olayın nedenine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.