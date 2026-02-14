İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, 13 Şubat’ta Sultanbeyli’de bir adreste yasa dışı silah üretimi yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda söz konusu ikametin silah imalatında kullanıldığı belirlendi. Evde bulunan Ü.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 366 silah, 85 namlu, 100 silah gövdesi, 385 şarjör ile çok sayıda icra mili, yay ve tetik tertibatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.