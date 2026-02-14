Ankara’da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başsavcılık koordinesinde soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi çerçevesinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne yönelik kapsamlı inceleme yapıldı. Soruşturma dosyasında şüphelilerin; nitelikli yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma, tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, silah ve mühimmat ticareti, suç delillerini yok etme ve gizleme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ile iş ve çalışma hürriyetini engelleme suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Örgüt lideri ve ele geçirilenler

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, liderliğini İ.Ş.’nin yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda yasaklı madde, 3 tabanca, 3 şarjör, 70 adet farklı çaplarda fişek, 1 balistik yelek ve aramalarda kullanıldığı değerlendirilen 1 dedektör ele geçirildi.

23 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, mahkeme kararıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.