Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, geride bıraktığımız yılın adli verilerini analiz etmek ve yeni dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısına imza attı. 9 Şubat 2026 tarihinde, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada; kentin huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren soruşturma süreçleri, birimlerin iş yükü dağılımı ve operasyonel başarılar masaya yatırıldı.

Adli performans ve stratejik hedefler mercek altında

Toplantı süresince, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri kendi sorumluluk sahalarında yer alan büroların yıllık faaliyet raporlarını ve performans grafiklerini katılımcılarla paylaştı. Başsavcılığa intikal eden dosya sayılarından personel verimliliğine kadar her detayın titizlikle incelendiği oturumda, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve adaletin tecellisinde etkinliğin artırılması temel hedef olarak belirlendi. Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulanırken, dijitalleşen suç dünyasına karşı alınacak yeni önlemler üzerinde duruldu.

Başsavcı Ali Yeldan’dan suç türlerine özel vurgu

Genel bir değerlendirme konuşması yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, toplumun huzurunu tehdit eden spesifik suç kategorilerine dikkat çekti. Özellikle uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Yeldan; siber suçlar, ısrarlı takip ve aile içi şiddet gibi toplumsal yaralara yol açan dosyaların hassasiyetle takip edildiğini ifade etti. Bu alanlarda yürütülen kararlı duruşun, İzmir’in genel asayiş profilini iyileştirmede kilit rol oynadığını hatırlatan Başsavcı, mücadelenin çok yönlü olarak süreceği mesajını verdi.

Narkokapan Operasyonu’nun başarısı ve gelecek vizyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele hamlelerinden biri olan "Narkokapan - İzmir" operasyonuna da değinen Ali Yeldan, bu devasa başarının diğer suç türlerinin azalmasında çarpan etkisi yarattığını dile getirdi. Operasyonel başarının mutfağında yer alan Cumhuriyet Savcılarına özverili mesaileri dolayısıyla teşekkürlerini sunan Yeldan, adli mekanizmanın her bir dişlisinin uyum içinde çalışmasının önemine değindi. Toplantı, savcıların sahadaki tecrübelerini aktardığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı interaktif bir soru-cevap bölümüyle sona erdi.