Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, modern ve düzenli bir kent dokusunu korumak adına ilçedeki binaların mimari projelerine uyumluluğunu denetlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü birimlerine bağlı uzman ekipler, apartmanlardaki ortak yaşam alanlarının mevzuata aykırı şekilde kullanılıp kullanılmadığını yerinde inceliyor. Özellikle binaların teknik aksaklıklarını gidermek ve yapı güvenliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla gerçekleştirilen bu kontrollerde, her bir detay mimar ve mühendislerden oluşan profesyonel bir kadro tarafından çok yönlü bir bakış açısıyla analiz ediliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçenin huzur ve güvenliği için ortak alanların projelerdeki orijinal haline sadık kalınarak muhafaza edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uzman ekiplerden proje ve teknik teçhizat denetimi

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde yürütülen saha faaliyetleri kapsamında, binaların mevcut durumları ile onaylı mimari projeleri arasında karşılaştırmalı bir analiz süreci işletiliyor. Yapılan tetkiklerde, binaların ortak kullanımına ayrılan alanlardaki teknik teçhizatların çalışır durumda olup olmadığı ve Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde korunması gereken alanların statüsüne müdahale edilip edilmediği titizlikle sorgulanıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri öncelikli olarak değerlendiren belediye birimleri, teknik standartları karşılamayan veya projeye aykırı müdahalelerin bulunduğu yapılar hakkında yasal süreçleri işletmekten kaçınmıyor. Bu denetimler sayesinde yapı stokunun hem estetik hem de teknik açıdan korunması hedefleniyor.

Mevzuata aykırı kullanımlara yasal yaptırım kapıda

Denetimler sırasında saptanan eksiklikler ve projeye aykırı yapılaşmalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından resmi kayıt altına alınarak gerekli yasal işlemler başlatılıyor. Belirlenen aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına, apartman yönetim kurullarına veya doğrudan kat maliklerine resmi tebligatlar yapılarak süreç hakkında bilgilendirme sağlanıyor. Belediyenin temel amacı, yapı güvenliğini riske atan ya da komşuluk hukukunu ihlal eden projeye aykırı kullanımları ortadan kaldırarak şikayetlere en hızlı ve doğru çözümü üretmek olarak belirtiliyor. Karşıyaka’nın yapısal kalitesini artırmayı hedefleyen bu çalışmaların, kentin genel düzeni üzerinde doğrudan olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Başkan Yıldız Ünsal’dan ortak yaşam vurgusu ve hassasiyet çağrısı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, güvenli bir şehir yaşamının ancak kurallara uygun binalarla mümkün olabileceğini belirterek mülk sahiplerine ve yöneticilere önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Ünsal, belediye ekiplerinin her bir ihbarı büyük bir dikkatle incelediğini ve farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek yaşam alanlarını koruma altına aldıklarını ifade etti. Ortak kullanım alanlarının korunması noktasında apartman yönetimlerinin belediye ile eş güdümlü hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ünsal, yasal süreçlerin bir yaptırımdan ziyade kentin kolektif huzurunu koruma amacı taşıdığını hatırlatarak tüm Karşıyakalıların bu konuda azami hassasiyet göstermesini beklediklerini dile getirdi.