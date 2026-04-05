Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında, evsel atıkların geri kazanımını teşvik etmek amacıyla "Bokaşi Kompostu Eğitimi" düzenlenecek. 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 12.30’da Şirinyer Düğün Salonu’nun ev sahipliği yapacağı bu özel etkinlikte, vatandaşlara mutfak atıklarını nasıl değerli birer organik gübreye dönüştürebilecekleri uygulamalı olarak anlatılacak. Çevre bilincini artırmayı hedefleyen program sonunda katılımcılara, kendi evlerinde bu dönüşümü başlatabilmeleri için gerekli olan kompost setleri ücretsiz olarak takdim edilecek.

Başkan Görkem Duman’dan dönüşüm seferberliği çağrısı

Etkinliğin toplumsal ve çevresel önemine değinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yerel yönetimlerin ekolojik dengeyi koruma konusundaki kritik rolünün altını çizdi. Doğaya karşı olan sorumlulukların ancak atık yönetimi ve geri dönüşüm pratikleriyle yerine getirilebileceğini ifade eden Başkan Duman, hayata geçirilen bu projeyle her evi minik birer geri dönüşüm istasyonuna çevirmeyi arzuladıklerini belirtti. Bu hamlenin sadece katı atık miktarını azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda daha dirençli bir toprak yapısı ve temiz bir hava sahası için atılmış stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Duman, tüm Buca halkını bu yeşil dönüşümün gönüllü birer parçası olmaya davet etti.

Bokaşi yöntemi ile hızlı geri kazanım

Geleneksel kompost yöntemlerinden farklı olarak fermente esasına dayanan Bokaşi sistemi, mutfak atıklarını çok daha kısa sürede ve koku sorunu yaşamadan yüksek besin değerine sahip bir gübreye dönüştürüyor. Evsel atıkların çöp depolama alanlarına gitmesini engelleyerek zararlı metan gazı salınımını minimize eden bu yöntem, çevre kirliliğinin önlenmesinde etkin bir rol oynuyor. Şehir hayatına ve apartman dairesinde yaşayan vatandaşların kullanımına son derece uygun olan bu sistem sayesinde, kimyasal gübre kullanımına gerek kalmadan toprak yapısı iyileştirilirken ev ekonomisine de dolaylı yoldan katkı sağlanması hedefleniyor.

Kayıtlar ve ücretsiz set desteği için son gün 7 Nisan

Buca Belediyesi’nin doğayı koruma seferberliğine dahil olmak ve eğitim sonunda dağıtılacak olan ücretsiz kompost setlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci devam ediyor. Kontenjanla sınırlı olan eğitime katılım sağlamak isteyenlerin, en geç 7 Nisan 2026 tarihine kadar belediyenin belirlediği 0538 234 55 71 numaralı başvuru hattı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. "Mutfaktan Toprağa" köprüsü kuran bu anlamlı proje, İzmir’in sürdürülebilir kent vizyonuna Buca’dan güçlü bir destek sunmayı amaçlıyor.