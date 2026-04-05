Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu 19 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.

Facianın adresi Bodrum, müdahalede İzmir detayı

1 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında Bodrum Yalıkavak açıklarında meydana gelen olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle batmıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik unsuru sevk edilirken, müdahaleye İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopterin de katılması dikkat çekmişti.

Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Afganistan uyruklu 9’u çocuk toplam 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

20 göçmen ise ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

“Dur” ihtarına uymadılar

Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan süratli lastik botun mobil kıyı gözetleme sistemi tarafından tespit edildiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı tüm görsel ve sesli uyarılara rağmen botun kaçmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ağır hava şartları nedeniyle su alan botun kısa sürede battığı ve denize düşen göçmenler için hava ve denizden yoğun bir kurtarma operasyonu başlatıldığı ifade edildi.

Göçmenlerin İzmir dahil 6 ilden geldiği tespit edildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, facianın perde arkası da netleşmeye başladı.

Yapılan incelemelerde, göçmenlerin olaydan bir gün önce aralarında İzmir’in de bulunduğu Denizli, Uşak, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale’den Bodrum’a getirildiği belirlendi. Ayrıca bazı göçmenlerin Bodrum Gümbet Mahallesi’nde bir evde konakladıkları tespit edildi.

16 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında, göçmenlerin konakladığı evi kiralayan kişi ile organizasyonda yer aldığı değerlendirilen şüpheliler tek tek tespit edildi.

İlk etapta 3 şüpheli yakalanırken, devam eden operasyonlarda 8 kişi daha gözaltına alındı. Çalışmaların genişletilmesiyle birlikte 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam sayı 16’ya ulaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.