Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Rodos, Kos, Sakız, Midilli, Samos, Meis, Leros, Limni, Simi, Kalimnos, Patmos ve Semadirek olmak üzere toplam 12 adada geçerli olan uygulama, özellikle Ege kıyılarından kısa sürede ulaşım imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.

Kararın turizm sektörü tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Karadeveci, "Schengen vize randevularında yaşanan güçlükler düşünüldüğünde, kıyı tatil bölgelerinden kolayca ulaşılabilen Yunan adaları, Türk misafirler için cazip bir alternatif haline geliyor. Kapıda vize uygulaması bu erişimi daha da kolaylaştırıyor" dedi.

İzmir çıkışlı seyahatlerde büyük artış

İzmir merkezli seyahatlerde ciddi bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Karadeveci, "Uygulamanın yoğunlaştığı son birkaç yılda Yunan adalarını ziyaret eden Türk misafirlerin sayısının yaklaşık 5 kat arttığını söyleyebiliriz. Bu artışın sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapıda vize uygulamasının artık sadece yaz sezonuyla sınırlı kalmadığını belirten Karadeveci, "Uygulama artık yıl geneline yayılmış durumda" dedi.

Esnek tatil planlaması öne çıkıyor

Kapıda vizenin en büyük avantajının esneklik olduğuna işaret eden Karadeveci, "Bu yıl yurt dışı vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler birçok misafirimizi olumsuz etkiledi.

Kapıda vize ise seyahate 10 gün kalana kadar tatil planlamasına olanak tanıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle önceden rezervasyon yapamayan misafirler için bu gerçekten değerli bir seçenek" diye konuştu.

Uygulamanın Schengen vizesiyle karıştırılmaması gerektiğini de vurgulayan Karadeveci, "Kapıda vize bir Schengen vizesi değildir.

Evrakların ilgili limana 3 hafta ile 10 gün öncesinde iletilip onay alınması, geminin yanaşmasının ardından da pasaporta vize basılması için beklenmesi gerekiyor.

Misafirlerimizin bu adımları önceden bilmesi hem hayal kırıklığını önlüyor hem de seyahat deneyimini daha keyifli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Limanlardaki yoğunluk için yeni düzenlemeler

Geçtiğimiz sezon özellikle günübirlik turlarda limanlarda uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlatan Karadeveci, "Geçen yıl kapıda vizeyle özellikle günübirlik seyahat eden misafirlerin ve tura çıkan acentelerin için liman sıralarının oldukça uzun ve yorucu olduğunu gözlemledik. Tur programlarında ciddi gecikmeler de yaşandı" dedi.

Sorunların çözümü için Yunan yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Karadeveci, "Bu deneyimlerden yola çıkarak Yunan Konsolosluğu'na hem sorunlarımızı hem de somut önerilerimizi ilettik.

Samos Limanı'nda bu doğrultuda iyileştirmeler yapıldığını, Sakız Limanı'nın da artan kapasiteye uyum sağlamak üzere yenileneceğini öğrendik" diye konuştu.

Kruvaziyer turları ve yeni rotalar ilgi çekiyor

Kapıda vize uygulamasının kruvaziyer rotalarıyla daha cazip hale geldiğini belirten Karadeveci, "Özellikle birkaç adayı birden kapsayan küçük kruvaziyer rotaları, kapıda vize ile birleşince misafirlerimiz için son derece çekici bir paket oluşturuyor" dedi.

Schengen vizesine talep devam edecek

Kapıda vize uygulamasının Schengen vizesine alternatif olmadığını vurgulayan Karadeveci, "Kapıda vizenin cazibesini artırırken Schengen vizesine olan talebin azalmayacağını da tahmin etmek çok zor değil.

Yunanistan ana karasını, diğer adaları ya da farklı Schengen ülkelerini ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz için Schengen vizesi kaçınılmaz. İki uygulama birbirini tamamlıyor, ikame etmiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Karadeveci, "Geçen yıldan beri yaşadığımız Schengen vize randevu krizinin bu sezon tekrar etmemesi en büyük temennimiz" dedi.