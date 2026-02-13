TOKİ Kocaeli kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.30'da başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, il genelinde inşa edilecek 10 bin 340 konutun hak sahipleri belirleniyor. Kura sonuçlarının isim listesine e-devlet hesabınızla ulaşabilirsiniz.

Gebze için 2 bin konut kurayla dağıtılacak

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplam 2 bin sosyal konut için konut belirleme kurası yapılıyor. Projede hem 1+1 hem de 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. Konutların yatay mimari anlayışına uygun ve geleneksel doku gözetilerek tasarlandığı belirtildi.

Kura çekiminde ilk etapta Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde inşa edilecek 4 bin 800 konutun hak sahipleri belirleniyor. Ardından Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçeleri için çekilişe geçilecek.

Kocaeli'de 132 bin kişi kuraya katılmaya hak kazandı

Kocaeli için toplam 153 bin 432 kişi başvuru yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda 21 bin 46 başvuru şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi. Böylece 132 bin 386 aday kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ Gebze kura sonuçları nasıl sorgulanır

Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuç öğrenmek için izlenecek adımlar şöyle:

e-Devlet kapısına giriş yapılır

TOKİ hizmetleri sekmesi seçilir

Kocaeli Gebze 500 Bin Sosyal Konut Projesi kura sonucu ekranı açılır

T.C. kimlik numarası ile hak sahipliği durumu kontrol edilir

Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de duyuru metinleri ve bilgilendirmeler yayımlanacak.

Canlı yayın nereden izlenir

Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. İzlemek isteyenler YouTube'a giriş yaparak @TokiKurumsal hesabını takip edebilir veya arama bölümüne "TOKİ" yazarak canlı yayına ulaşabilir.

İlk teslimler ne zaman yapılacak

Projeye ilişkin planlamaya göre, TOKİ Kocaeli Gebze konutlarında ilk teslimatların 2027 yılının Mart ayında yapılması öngörülüyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar için sözleşme süreci başlayacak. Sözleşme imza takvimi TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.