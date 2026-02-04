Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda toplam 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güler'in yanı sıra İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür, Damla Kütük ve Ceylin Aydemir gibi fenomen isimler de gözaltı listesinde bulunuyor.

Sevcan Güler kimdir

Instagram'da @sevcanglr kullanıcı adıyla içerik paylaşan Sevcan Güler, yaklaşık 120 bin takipçiye ulaşmış bir sosyal medya fenomeni. Hollanda, Bulgaristan ve Türkiye bağlantılarını profil açıklamasında belirten Güler, yaşam tarzı ve gündelik içerikleriyle dikkat çekiyor.

Dijital pazarlama ve marka tanıtımları alanında faaliyet gösteren fenomen, çeşitli iş birlikleri sayesinde sosyal medyada etkin bir profil oluşturmuş durumda. Seyahat fotoğrafları ve estetik paylaşımlarıyla genç takipçi kitlesine hitap ediyor.

Sevcan Güler neden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklamasına göre operasyon, 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" yer alıyor.

Operasyonda gözaltına alınan bir diğer fenomen Ceylin Aydemir'in evinde yapılan aramada 2 adet öğütücü, içinde 6 sigara bulunan kullanıma hazır esrar paketi ve yarısı tüketilmiş esrar maddesi ele geçirildi.

Güler daha önce de gündem olmuştu

Sosyal medya fenomeni, 2023 yılında yaşadığı bir olayla magazin gündemine taşınmıştı. O dönemde sevgilisinin yatağında gördüğü kızıl renkli tüyler nedeniyle kıskançlık krizi yaşayan Güler, erkek arkadaşını sert bir cisimle yaralamıştı. Karşılıklı darp şikayetinin ardından savcılık, fenomen hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor

Aralık 2025'te başlayan ve geniş çaplı bir şekilde sürdürülen soruşturma kapsamında şu ana kadar çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Önceki operasyonlarda Aleyna Tilki, Danla Bilic, Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi isimler de emniyete davet edilmişti.

Bugünkü operasyonda dikkat çeken bir diğer gelişme ise tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da gözaltına alınması oldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Sevcan Güler evli mi, kaç yaşında

Fenomenin medeni durumu konusunda net bir bilgi bulunmuyor ancak güncel olarak bekar olduğu belirtiliyor. Doğum tarihi hakkında detaylı bilgi medyada yer almasa da 2020'li yılların ortasından itibaren influencer sektöründe aktif olduğu biliniyor.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylar kamuoyuyla sınırlı paylaşılıyor.