Kendisini metafizik uzmanı olarak tanımlayan Pelin Hürman, ilk olarak Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Beyaz TV'de gerçekleştirdiği canlı yayın seansı ise onu bir anda Türkiye gündemine oturttu. Özellikle yayın sırasında sarf ettiği sözler ve hareketleri sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Pelin Hürman nereli, kaç yaşında

1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Hürman, aslen Selanik göçmeni bir aileye mensup. Yedi kuşaktır İstanbul Sarıyerli olan Hürman, evli ve iki çocuk annesi. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında.

Eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Hürman, 2002-2006 yılları arasında bu bölümde öğrenim gördü.

Donat videosu neden bu kadar gündem oldu

Pelin Hürman'ın televizyon ekranlarında gerçekleştirdiği ve sosyal medyada milyonlarca kez izlenen "donat" videosu, kısa sürede viral oldu. Hürman bu video için yaptığı açıklamada, "Bu herhangi bir cin çıkarma durumu değildi. Orada sadece insanların farkındalık kazanmasını sağladım. Başka türlü amacım yoktu. Bu donat olayı üzdü beni" ifadelerini kullandı.

1400 cin kavmine hükmettiğini iddia eden Hürman, tüm metafizikçilere meydan okuyarak dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Neler Oluyor Hayatta programında neler söyledi

Kanal D ekranlarında canlı yayına bağlanan Pelin Hürman, "Ben işimin, ilmimin arkasındayım ve kendime çok güveniyorum, ilmim doğuştan gelme" sözleriyle kendini savundu. "Beni eleştirenler benim ilmime ne kadar vakıf? Herkese hodri meydan diyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

Üfürükçülüğe karşı olduğunu belirten Hürman, kendisine yöneltilen "Size gelen kişilerden para talep etmiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim mal varlığımı araştırsınlar, evim, bir iğnem bile yok. Bana gönül rızasıyla para veriyorlar, para istenmez."

Pelin Hürman'ın siyasi hayatı ve kariyeri

Pelin Hürman, 9 yaşından itibaren cinleri duyabildiğini ifade ediyor. Spiritüel enerjiler ve görünmeyen varlıklarla ilgili çalışmalarıyla tanınan Hürman, Instagram ve YouTube platformlarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor.

Resmi Instagram hesabı @pelin_hurman olan Hürman, YouTube kanalında metafizik, enerji ve farkındalık konularında videolar paylaşıyor.

Pelin Hürman evli mi, çocuğu var mı

Pelin Hürman evli ve 2 çocuk annesi. Özel hayatıyla ilgili detaylı bilgi paylaşmaktan kaçınan Hürman, daha çok mesleki faaliyetleriyle gündeme geliyor.

Neler Oluyor Hayatta programı hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D ekranlarında canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor.