Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda Ali Kaya dahil toplam 19 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, firar eden kişilere yönelik arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ali Kaya kimdir

Ali Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun erkek kardeşi olarak biliniyor. Kamuoyunda uzun yıllar boyunca herhangi bir siyasi ya da medya görünürlüğü bulunmayan Kaya, özel hayatını gözlerden uzak tutan isimler arasında yer alıyor.

Ali Kaya'nın mesleği ve ticari faaliyetlerine ilişkin resmi kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kendisi hakkındaki detaylar, bugünkü gözaltı haberiyle birlikte kamuoyunun gündemine girdi.

Ali Kaya neden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Ali Kaya, ünlü isimleri de kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık etmek iddiaları yer alıyor.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. 19 şüpheli yakalanırken, firar eden kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmada daha önce neler yaşandı

Bu soruşturma, ünlü isimlerin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir operasyon dizisinin parçası. 31 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk dalgada Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal gibi isimler gözaltına alınmıştı.

20 Ocak'taki operasyonda ise Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Barut ile sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler yakalanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Dilek İmamoğlu'nun diğer kardeşi de tutuklanmıştı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da tutuklanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Dilek İmamoğlu'nun iki kardeşi de yargı süreçleriyle karşı karşıya kalmış oldu.

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu tarafından Ali Kaya'nın gözaltına alınmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın hukuki süreçte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Gözaltına alınan diğer isimler kimler

Ali Kaya ile birlikte bugün gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomenleri ve farklı kesimlerden kişiler bulunuyor. Açıklanan isimlerin bir kısmı şöyle: Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.