Son Mühür- Televizyon dünyasında güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Nesrin Cavadzade, “Yasak Elma” dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Cavadzade, “Al Yazmalım”, “Küçük Ağa”, “Bizim Hikaye”, “Aşk Tesadüfleri Sever 2” ve son olarak “Sandık Kokusu” gibi birçok başarılı yapımda da rol aldı.

“Hayatımda kimse yok, olsa söylerim”

Katıldığı davette basın mensuplarının “Sevgiliniz var mı?” sorusunu yanıtlayan Cavadzade, son dönemde çıkan ilişki iddialarına da değindi.

Ünlü oyuncu, “Basın her erkek arkadaşımı sevgilim olarak yazıyor. Bu yüzden artık yorum yapmamaya çalışıyorum. Şu an hayatımda kimse yok, olsa söylerim” diyerek magazin haberlerine esprili bir göndermede bulundu.

“Basına biraz kırgınım”

Oyuncu, son dönemlerde hakkında çıkan asılsız haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Basına kırgın olduğunu ancak bu durumu mizah yoluyla karşıladığını belirten Cavadzade, açıklamalarıyla samimi bir duruş sergiledi.

“Erkekte olmazsa olmazım six pack”

Cavadzade, kendisine yöneltilen “Erkekte olmazsa olmaz kriteriniz nedir?” sorusuna ise gülümseten bir yanıt verdi: “Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack”