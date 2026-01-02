Son Mühür- Forbes, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin iş insanları listesini yeniledi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesindeki yerini korudu. Ülker’i, 4,9 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı takip etti. Kazancı’nın Ülker ile arasındaki farkın azalması, önümüzdeki dönemde zirvenin el değiştirebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Servetlerinde düşüş yaşayan isimler

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1,7 milyar dolarlık servetiyle listenin üst sıralarında yer aldı. Geçen yıl 1,8 milyar dolar olarak açıklanan serveti, bu yıl 100 milyon dolar azalarak düşüş gösterdi. Bayraktar, böylelikle ilk kez servet kaybı yaşayan isimler arasına girdi. Aynı şirketin CEO’su Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle geçtiğimiz yılki konumunu korudu.

İbrahim Erdemoğlu listenin dışına çıktı

2023 yılında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 2025 itibarıyla servetini 1,4 milyar dolara düşürdü. Bu gerilemeyle birlikte Erdemoğlu, ilk 20’nin dışına çıktı. Uzmanlar, Erdemoğlu’nun yaşadığı kayıpların büyük bölümünün, Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisselerindeki değer düşüşlerinden kaynaklandığını belirtti.