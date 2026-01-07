Günlük hayatta sıkça yapılan “artan yemeği yeniden ısıtma” alışkanlığı, uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Bazı besinler, ikinci kez ısıtıldığında bakteri üremesine elverişli hale gelirken, bazıları ise kimyasal yapısının bozulması nedeniyle zehirlenmeye kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.

Tavuk ve kümes hayvanlarında bakteri riski öne çıkıyor

Tavuk eti, protein yapısı nedeniyle tekrar ısıtıldığında kolayca bozulabilen besinler arasında yer alıyor. Yanlış saklama ya da yetersiz ısıtma durumunda Salmonella ve Campylobacter gibi bakteriler çoğalabiliyor. Bu durum mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Uzmanlar, tavuğun pişirildiği gün tüketilmesini, artması halinde ise buzdolabında hızla soğutularak en geç 24 saat içinde tek seferde ve iyice ısıtılarak yenmesini öneriyor.

Pirinçli yemekler bekledikçe tehlike saçabiliyor

Pilav ve pirinçli yemeklerde doğal olarak bulunabilen Bacillus cereus bakterisi, pişirme sonrası uygun koşullarda saklanmadığında hızla çoğalabiliyor. Tekrar ısıtmanın bu bakteriyi her zaman yok etmediği belirtiliyor.

Pirinçli yemeklerin iki saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması, buzdolabında saklandıktan sonra ise yalnızca bir kez ve yüksek ısıyla ısıtılması gerektiği vurgulanıyor.

Patates ve yumurtalı yemekler yeniden ısıtıldığında risk taşıyor

Haşlanmış ya da fırınlanmış patatesler, oda sıcaklığında bekletildiğinde botulizm riski oluşturabiliyor. Ayrıca tekrar ısıtıldığında tat ve besin değeri düşüyor. Yumurtalı yemeklerde ise protein yapısının bozulması bakteri riskini artırıyor.

Uzmanlar, patatesin alüminyum folyo içinde uzun süre bekletilmemesini, yumurta ve yumurtalı yemeklerin ise taze tüketilmesini öneriyor.

Nitratlı sebzeler ve balıkta dikkat edilmesi gerekenler

Ispanak ve kereviz gibi nitrat içeren sebzelerde, tekrar ısıtma sonucu nitratın nitrite dönüşebileceği belirtiliyor. Nitrit maddesinin özellikle çocuklar için zararlı kabul edildiği ifade ediliyor.

Balık ve deniz ürünleri ise çok çabuk bozulan besinler arasında yer alıyor. Yeniden ısıtıldığında hem koku hem tat bozulurken, bakteriyel risk de artıyor.

Uzmanlar tek seferlik ısıtma konusunda uyarıyor

Uzmanlar, yiyeceklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi, buzdolabında saklanan yemeklerin yalnızca bir kez ve içi tamamen ısınacak şekilde ısıtılması gerektiğini belirtiyor. Şüpheli koku, tat ya da doku fark edildiğinde yemeğin tüketilmemesi gerektiği hatırlatılıyor. Aksi halde basit görünen bir alışkanlık, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.