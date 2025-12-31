Karabük genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma, kış şartlarının en ağır hissedildiği bölgelerden biri olan Eskipazar ilçesinde ulaşımda aksamalara neden oluyor. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, ilçe genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek ve denetim yapmak üzere sahaya indiği sırada, makam aracıyla buzlanan bir rampada mahsur kaldı.

Aracın hareket kabiliyetini yitirmesi üzerine aşağı inen Başkan Civa, yaşanan aksaklık nedeniyle belediye ekipleriyle iletişime geçti. Kendi yönettiği belediyenin sorumluluk alanındaki yolda kalması üzerine öz eleştiride bulunan Civa’nın, belediye personeliyle yaptığı telefon görüşmesi ve durum tespiti kameralara yansıdı. Olay, yerel yönetimlerin kış şartlarına hazırlık süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Serkan Civa Kimdir?

Serkan Civa, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı olarak yarıştı ve Eskipazar Belediye Başkanı görevine seçildi. Göreve geldiği günden bu yana ilçe altyapısı ve belediye hizmetlerinin yönetimiyle ilgilenen Civa, özellikle kış aylarında ilçenin coğrafi zorluklarına karşı yürütülen operasyonların başında yer alıyor. Başkan Civa, ilçe halkının ulaşım ve kamu hizmetlerinden aksamadan yararlanabilmesi adına idari sorumluluğu üstleniyor.

"Belediye Başkanı Kendi İlçesinde Yolda Kalır Mı?"

Denetim sırasında aracı rampada kalan Serkan Civa, durumu değerlendirirken şeffaf bir tavır sergiledi. Özeleştiride bulunan Civa, "Demek ki işimizi iyi yapmıyoruz ki yolda kaldık. Kendi ilçemizde denetleme yaparken araç kaldı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki vatandaşların henüz şikayette bulunmadığını ancak kendisinin mağdur olduğunu belirten Civa, telefonda görüştüğü belediye görevlisine şu talimatı verdi: "Ben kendim kaldım burada, millet de şikayet etmedi, gelin burayı bir tuzlayın, açın yolu. Belediye Başkanı yolda kalır mı kendi ilçesinde?"

Olay yerinde buzla kaplı yolda yürümekte güçlük çeken vatandaşlarla da bir araya gelen Civa, "Karda kışta dikkat edin" uyarısında bulundu. Vatandaşların tuzlama talebine ise "Akşam çocuklar kaymışlar burada o yüzden. Şimdi yapacaklar, aradım" şeklinde yanıt verdi.

Karabük’te Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Bölgedeki meteorolojik veriler, yağışın şiddetini somut verilerle ortaya koyuyor. Karabük Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, il merkezinde kar kalınlığı tarihi bir seviyeye ulaştı. 19 Ocak 2022 tarihinde ölçülen 70 santimetrelik kar kalınlığı rekoru, 26 Aralık'ta başlayan ve aralıksız devam eden yağışların ardından 75 santimetreye yükseldi. Yetkililer, rekor seviyeye ulaşan kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.