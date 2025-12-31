İddiaların odağındaki isim olan Özmen, Trump ile olan fiziksel benzerliğini ve annesinden duyduğunu öne sürdüğü geçmişe dair anlatıları kanıt olarak gösterse de yargıdan beklediği sonucu alamadı. Mahkeme heyeti, 25 Eylül tarihinde açılan davayı incelemeye alarak kısa sürede karara bağladı. Yapılan değerlendirme sonucunda, iddiaların somut delillere ve bilimsel verilere dayanmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedildi. Ancak Necla Özmen, mahkemenin bu kararına rağmen iddiasının arkasında durduğunu ve hukuki yolları zorlamaya devam edeceğini belirtti.

Necla Özmen Kimdir?

1970 yılında dünyaya gelen Necla Özmen, hayatını Ankara'da sürdürüyor. Nüfus kayıtlarında anne adı Satı, baba adı ise Dursun Özmen olarak görünen 55 yaşındaki davacı, yasal babası Dursun Özmen'i 2019 yılında kaybetti. Özmen, çevresindekilerin ve kendisinin Donald Trump'a olan fiziksel benzerliğine dikkat çekerek, bu durumun biyolojik bağın en büyük göstergesi olduğunu savunuyor. Ancak resmi kayıtlarda ve soybağı kütüğünde Özmen ailesinin bir ferdi olarak yer alıyor.

"Sophia" İddiası ve Hastane Hikayesi

Necla Özmen'in mahkemeye sunduğu ve film senaryolarını aratmayan iddialarına göre olaylar zinciri doğum sırasında başladı. Özmen, annesi Satı Özmen'in hastanede doğum yaptığı sırada bebeğinin ölü doğduğunu, aynı hastanede o dönem Donald Trump ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen "Sophia" isimli bir kadının da doğum yaptığını öne sürdü. İddiaya göre Sophia, Trump'tan olan bebeğini (Necla Özmen'i) Satı Özmen'e vererek büyütmesini istedi.

Yargı Süreci Neden Tıkandı?

Ankara 27. Aile Mahkemesi'nin ret kararı, hukuki prosedürlerin temel taşı olan "somut delil" ilkesine dayanıyor. Mahkeme, sadece sözlü beyanlar ve fiziksel benzerlik iddialarının babalık davası gibi ciddi bir hukuki statü değişimi için yeterli olmadığına kanaat getirdi. DNA testi talebi veya o döneme ait hastane kayıtları gibi maddi kanıtların dosyada yer almaması, davanın esasa girilmeden reddedilmesinde belirleyici rol oynadı.