Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında nefesleri kesen derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla büyük bir geri dönüşe imza attı. Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fenerbahçe’den tarihi geri dönüş

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıya daha agresif bir anlayışla çıkan Fenerbahçe, bulduğu üç golle skoru lehine çevirmeyi başardı. Bu galibiyet, sarı-lacivertlilerin son yıllarda Beşiktaş deplasmanında aldığı en anlamlı sonuçlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Tedesco: “2-0’dan geri dönmek büyük bir sonuç”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularının karakterli bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı:

“Aslında maç içerisinde iyiydik, 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Bireysel hatalarımızdan iki gol yedik. Böyle atmosferlerde oynamak kolay değildir ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Böylesine bir maçta 2-0’dan geri dönmek büyük bir sonuçtur.”

“Rakipleri umursamıyorum, kendi oyunumuzu oynuyoruz”

Tedesco, şampiyonluk yarışındaki diğer takımların performansına dair bir soru üzerine ise dikkat çeken bir yanıt verdi:

“Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum, benim işim kendi takımımla. Bizim odak noktamız sadece Fenerbahçe’nin oyunu ve gelişimi.”

İtalyan teknik adam, takımının derbide gösterdiği mental dirence özellikle vurgu yaptı.

“Taraftarın ıslıkları bizim için olumlu bir şeydi”

Tedesco, Beşiktaş taraftarının ıslıkları hakkında da konuştu:

“Taraftarlar sürekli ıslıklıyordu ama bu bizim için iyi bir şey. Çünkü topun bizde olduğunu gösteriyor. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da biz oyundan kopmadık. Konsantrasyonumuzu koruyup maçı çevirdik.”