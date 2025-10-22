Son Mühür - Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak. Aslında bu maç, Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanmıştı ancak Beşiktaş’ın Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenmişti. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Beşiktaş, ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 11 puanla 9. sırada yer alıyor.

7 oyuncu forma giyemeyecek

Beşiktaş, Konyaspor maçında 7 oyuncusundan yoksun olacak. Sakatlığı bulunan Demir Ege Tıknaz kadroda yer almazken, Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva ise statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya çıkaracağı muhtemel 11 belli oldu. Takımların bu akşam sahaya şu kadrolarla başlaması öngörülüyor: KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Ndao, Umut Nayir. BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Udokai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Abraham.