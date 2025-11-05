Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü ile Galatasaray maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouari, PFDK’ya gönderildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “sportmenliğe aykırı hareket” ve “hakaret” nedeniyle, Orkun Kökçü ise “kural dışı hareket” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Beklenen cezalar

TFF Hukuk Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Beşiktaş A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın, aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ve ‘hakareti’ nedeniyle 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmiştir. Beşiktaş A.Ş. futbolcusu Orkun Kökçü ise aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

PFDK sevklerinin ardından Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü’nün alacağı cezalar ve takımdan uzak kalacak süreleri merak konusu oldu. Futbol Disiplin Talimatı’na göre Sergen Yalçın, 36. maddeden 1-3 maç men ve para cezası, 41. maddeden ise 2-7 maç men ve 70.000 TL’den 700.000 TL’ye kadar para cezası alabilir. Orkun Kökçü’yü ise 43. maddeden 2-6 maç arasında men cezası bekliyor.