Fenerbahçe’nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, bu sezon gösterdiği performansla hem sarı-lacivertli taraftarların hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Edson Alvarez ile orta sahada kurduğu güçlü ortaklık, milli futbolcunun değerini daha da artırırken, özellikle La Liga ekiplerinin radarına girdiği iddia ediliyor.

Atletico Madrid ve diğer kulüpler yakın takibe aldı

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin yıldızıyla en ciddi ilgilenen kulüplerden biri Atletico Madrid. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için gözlemcilerini Türkiye’ye gönderirken, başka Avrupa kulüplerinin de İsmail Yüksek’in maçlarını izleyip raporladığı biliniyor.

İsmail’in hem fiziksel gücü hem de oyunun iki yönünü de yönetebilmesi, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

Menajerinden dikkat çeken açıklamalar

343 Digital YouTube kanalına konuşan spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, İsmail Yüksek’in menajeriyle yaptığı görüşmeden önemli bilgiler aktardı.

Hamzaoğlu, menajerin sözlerini şöyle özetledi:

“İsmail Yüksek’in menajeriyle görüştüğümde, ‘Evet, hep bir ilgi vardı ama kulübe resmi bir teklif gelmedi. Görüşmeler oldu ancak Fenerbahçe satmayacağız dediği için süreç ilerlemedi’ dedi.”

Bu açıklama, Avrupa kulüplerinin ilgisinin ciddi seviyede olmasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin oyuncu için kapıları kapattığını gösteriyor.

“15 milyon euroya yakın bir teklif gördü”

Hamzaoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre İsmail Yüksek için Fenerbahçe’nin gördüğü rakam oldukça dikkat çekici:

“15 milyon euroya yakın bir teklif gördü.”

Buna rağmen sarı-lacivertli yönetimin, sezon devam ederken milli futbolcuyu kadrodan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin kararı net: Bu sezon satılmayacak

Hamzaoğlu, Fenerbahçe yönetiminin menajere açık bir şekilde mesaj verdiğini belirtti:

“Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in menajerine bu sezon futbolcuyu satmayacaklarını rapor etti.”

