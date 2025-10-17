Son Mühür - Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra oyun sisteminde değişikliğe giden Sergen Yalçın, kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktör, savunma hattında tercihini yeni transferlerden yana kullanırken, yıldız stoper Gabriel Paulista’nın takımdan ayrılmasına karar verdi.

Ole Gunnar Solskjaer döneminde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gabriel Paulista, Sergen Yalçın’ın gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekildi. Tecrübeli stoper, Beşiktaş’ın Göztepe’ye deplasmanda 3-0 kaybettiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Ancak bu maçın ardından oynanan Kayserispor (4-0), Kocaelispor (3-1) ve Galatasaray karşılaşmalarında forma şansı bulamadı. Yalçın’ın savunmada Tiago Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsünü tercih etmesi, Paulista’nın planlar dışında kaldığını ortaya koydu. Beşiktaş yönetiminin, 26 Kasım’da 35 yaşına girecek olan deneyimli oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Brezilya’dan bazı kulüplerin Paulista’ya ilgi gösterdiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor