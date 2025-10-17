Son Mühür - Fenerbahçe yönetimi, taraftarların yoğun talebi üzerine 2025-2026 sezonu futbol kombinelerini tekrar satışa sunma kararı aldı.

Sınırlı sayıda kombineler sadece dijital platformlar aracılığıyla satışa çıkarılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, satışların bugün saat 11.00’den itibaren passo. com. tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacağı belirtildi. Ancak divan ve öğrenci tribünlerinde kontenjan kalmadığı için bu bloklar satışa dahil edilmedi. Kombine almak isteyen taraftarların, e-bilet süresi geçerli olan Fenerbahçe logolu Passolig kartına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca kulüp üyeliği (divan kurulu, kongre veya temsilci üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar Kartı sahibi olmak zorunlu. Her taraftar yalnızca bir kombine satın alabilecek.

Kombine bilet fiyatları belli oldu

Fenerium Alt: A-I Blok 86.800 TL, B Blok 105.000 TL, C Blok 119.000 TL

Fenerium Üst: B Blok 38.000 TL, C-G Blok 49.000 TL, D-F Blok 58.800 TL

Maraton Alt: A-I Blok 86.800 TL, B Blok 105.000 TL, C-G Blok 119.000 TL, D-F Blok 140.000 TL

Maraton Üst: C-G Blok 49.000 TL, D-F Blok 58.800 TL, E Blok 64.400 TL

Kale Arkası: Tüm bloklar 20.500 TL

Kulüp, yoğun ilgi nedeniyle taraftarları işlemlerini erkenden tamamlamaları konusunda uyardı.