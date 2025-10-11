Son Mühür - Son dönemde özel hayatıyla sıkça konuşulan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki akşam Etiler’deki bir gece kulübünden çıkarken objektiflere takıldı.

O anlar gündem oldu

Yalçın, mekan çıkışında kendi aracının direksiyonuna geçerken, gazetecilerin çekim yaptığı sırada herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü teknik direktörün aracında yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının bulunması dikkat çekti. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çevredeki bazı kişiler esprili bir şekilde “Etiler dolmuşu mu?” yorumunda bulundu.

Kardeşini kaybetmişti

Geçtiğimiz aylarda kardeşini kaybeden Sergen Yalçın, bu olayın ardından ilk kez gece hayatında objektiflere yansıdı. Deneyimli teknik adam, sessizliğini koruyarak mekandan hızlıca ayrıldı.