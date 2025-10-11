Son Mühür- Ekvator Ginesi kökenli Sheila Ebana ve Fas kökenli Mounir Nasraoui'nin çocuğu olarak 2007'de Barselona'da dünyaya gelen Lamine Yamal dünyanın en yetenekli genç futbolcusu olarak ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yoksul bir göçmen ailenin çocuğu olarak 6 yaşındayken keşfedilen Yamal, genç yeteneklere verilen Kopa Trophy ödülünü üst üste iki kez kazanarak, Messi ve Ronaldo'nun hakimiyetinde geçen son on yılın ardından futbol tarihinin zirvesine de göz kırpan isim oldu.

Yamal'ın adını gündeme getiren bu kez sahadaki başarıları değil, annesi Sheila Ebana'nın ticari zekası oldu.

Lamine Yamal’ın annesi Sheila, “dünyanın en iyi oyuncusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın!” sloganıyla kendisiyle yemek etkinliği düzenliyor.



Yamal'ın annesiyle tanışmanın bedeli ne?



Anne Yamal'ın tanışma yemeği için hazırladığı üç kategori ve üç ayrı fiyat listesi var.

Buna göre, ''Karşılama kokteyli + 3 çeşit yemek'' 150 avro,

''Limitsiz içecek + 3 çeşit yemek'' 400 avro,

''Premium masa + içecek + fotoğraf'' 800 avro.

