Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte tartışmaların odağına yerleşmişti.

Firaz ve Doğa karakterlerinin yakınlaşma sahnesi üzerine RTÜK tarafından inceleme başlatılırken, dizide senaryonun değiştirildiği ortaya çıkmıştı.

Şikayetler sonrası RTÜK harekete geçti

Yeni sezonun ilk bölümünde yer alan sahne, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) çok sayıda şikayet ulaşmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, “Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken sahneler yayından kaldırıldı

RTÜK incelemesi sonrası dizi yapımcıları hızlı bir şekilde harekete geçmişti. Tartışmalara neden olan sahneler tüm platformlardan kaldırılırken, senaryoda da değişikliğe gidilmişti. İzleyiciler, dizinin hikayesinde yaşanan bu ani dönüşümün nedenini merak etmeye başladı.

Feyza Civelek: “RTÜK nedeniyle değişiklik yapıldı”

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Muhabir Online’a yaptığı açıklamada senaryo değişikliğinin gerekçesini paylaştı. Oyuncu, yaşanan sürecin halkın tepkisinden değil RTÜK kararından kaynaklandığını belirtti.

“Aslında bu halkın tepkisiyle alakalı değil. RTÜK ile alakalı değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Yoksa ‘halk şunu yaptı, öyle değişti’ gibi bir durum söz konusu olamaz hiçbir dizi için. Ama şu an hikaye tekrar eskisine döndü ve her şey gayet yolunda” dedi.