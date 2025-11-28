Son Mühür- Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serenay Sarıkaya, uzun süredir yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için yeniden kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun bu anlaşmadan 32 milyon TL aldığı öğrenildi.

2026 yılına kadar dinlenme kararı alan Sarıkaya, buna rağmen büyük markaların en çok tercih ettiği isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü kozmetik markasının yeni yüzü oluyor

Sarıkaya, Mavi ve Akbank iş birliklerinin ardından bu kez global bir güzellik markasıyla masaya oturdu. Yakında imzaların atılması beklenen anlaşma kapsamında oyuncu, bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel kampanya çekimlerinde yer alacak.

Bu iş birliğinin Sarıkaya’nın kariyerinde uluslararası ölçekte önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

Kazançlarını gayrimenkule yönlendiriyor

Başarılı oyuncu elde ettiği yüksek gelirleri profesyonel bir planlama ile değerlendiriyor. Sarıkaya’nın Kaz Dağı eteklerinde bir villa, İstanbul’da ise çok sayıda daireye sahip olduğu biliniyor. Ünlü ismin, yatırımlarını güvenli alanlarda çeşitlendirdiği ifade ediliyor.

Ekonomistlerle birlikte finansal planlama yapıyor

Serenay Sarıkaya’nın gelirlerini doğru yönetmek için düzenli olarak ekonomistlerle çalıştığı öğrenildi. Oyuncunun, uzun vadeli kazanç sağlayacak yatırım planlarını profesyonel bir ekiple oluşturduğu belirtiliyor.