Son Mühür- Şarkıcı Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök’ü uzun süredir tehdit ve taciz eden Şinasi Samed Türkmen hakkında yürütülen yargılamada karar açıklandı.

Sanık, ünlü çifte yönelik eylemleri nedeniyle önce 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı, ardından ceza toplam 32 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

Birden fazla suçtan yargılandı

Derya Uluğ ve Asil Gök’ün defalarca şikayetçi olduğu Şinasi Samed Türkmen hakkında savcılık “ısrarlı takip” suçundan kamu davası açmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın tehdit ve taciz amaçlı eylemlerinin çoklu suç niteliği taşıdığına hükmetti.

Mahkeme savunmayı inandırıcı bulmadı

Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Türkmen’in savunması mahkeme tarafından samimi bulunmadı.

Kararda:

Uluğ’a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen hapis cezasının 15 bin TL’ye çevrilmesine,

Asil Gök’e yönelik tehdit suçları için 17 bin 500 TL adli para cezası uygulanmasına hükmedildi. Böylece sanığın ödeyeceği toplam ceza 32 bin 500 TL oldu.

Ne olmuştu?

Sanatçı ve nişanlısının hayatını kabusa çeviren Şinasi Samed Türkmen, daha önce Ankara’da gözaltına alınmış, adli kontrol ve uzaklaştırma tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Ancak sanık, bu kararlara rağmen 3 Mayıs’ta İzmir Balçova’daki konserine giderek Uluğ’a yeniden yaklaştı.

“Hayatımın en zor sahnesiydi”

Uluğ, olay gecesi yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu: “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım.

Yaklaşık 1.5 yıldır Asil’i ve beni tehdit eden, evimize kadar gelen, elektronik kelepçesi ve uzaklaştırması olan şahıs yine sahneme geldi. Elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım.

Bunca karara rağmen hala dibimize gelmesinden dolayı kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak istemiyorum.”

“Yasal uyarılara rağmen takip devam etti”

İddianamede yer alan detaylara göre, Türkmen konser gecesi mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturdu.

Sahne sonrası kulise gitmek isterken güvenlik tarafından durduruldu. Sanığın daha önceki tüm uyarılara rağmen Uluğ’un sosyal yaşamına müdahale etmeye devam ettiği belirtildi.

Asil Gök: “Israrlı şekilde takip etti”

Sanatçının nişanlısı Asil Gök de olay gecesi mekanda bulunduğunu ve Türkmen’in kendilerini sürekli takip ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Savcılık ceza istedi: “Kişisel alanı ihlal etti”

İddianamede, sanığın Uluğ’a yönelik yaklaşmama kararını defalarca ihlal ettiği, aynı mekanlara giderek kişisel alanı ihlal ettiği vurgulandı. Savcılık, bu davranışların suçu doğrulayan kuvvetli deliller oluşturduğunu belirterek ceza talep etti.

Derya Uluğ’un ifadesi: “Korkarak işimi yapmaya devam ettim”

Iddianamede Uluğ’un şu ifadelerine yer verildi:

“Sahnede olduğum sırada önümdeki masada Şinasi Samed Türkmen’i gördüm.”

“Rezervasyonu olduğunu söylediler, korkarak işimi yapmaya devam ettim.”

“01.30’a kadar masada oturdu.”

“Mahkeme kararına rağmen ısrarla beni takip etmeye devam ettiği için davacı ve şikayetçiyim.”