Son Mühür- Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Serenay Sarıkaya, ünlü isimlerin biyografi filmi hayallerinde ilk tercih olmaya devam ediyor.

Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhum şarkıcı Güllü, hayatları beyaz perdeye aktarılırsa kendilerini Sarıkaya’nın canlandırmasını istediklerini dile getirmişti.

Mahmut Tuncer’den Serenay Sarıkaya’ya çağrı

Türkücü Mahmut Tuncer de geçen hafta katıldığı bir televizyon programında benzer bir istekte bulunarak, “Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Oyunculuğu çok iyi, makyajla bana benzetilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Tuncer’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Bir kullanıcı, ünlü sanatçının bu sözlerinden yola çıkarak yapay zeka ile Serenay Sarıkaya’yı Mahmut Tuncer’e benzeten bir görsel hazırlamıştı.

Sarıkaya: "İkna oldum gibi…"

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım Serenay Sarıkaya’nın da dikkatini çekti. Başarılı oyuncu, yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafa esprili bir şekilde, “İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi…” yorumunu yaptı.

Bugüne kadar pek çok başarılı projede yer alan Serenay Sarıkaya, kariyerinde henüz gerçek bir ünlünün hayatını konu alan bir yapımda rol almadı.