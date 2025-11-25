Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Miss Universe 2025, Meksikalı Fatima Bosch’un birinciliği ile tamamlanırken, ülkemizden Ceren Arslan’ın dereceye giremeyişi, yarışmaya dair önemli şüpheleri gündeme getirdi.

Ceren Arslan, yarışma sonrası estetik tartışmaları ve yarışmanın şeffaflığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Miss Universe'e nasıl katıldı?

Ceren Arslan, yarışmaya katılma sürecini şu şekilde açıkladı: "İngilizce öğretmeniyim. Arkadaşlarımın ısrarıyla Miss Universe yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Böylelikle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım."

"Estetik olmayan 3 kişiydik"

Ceren Arslan, yarışma sırasında estetik operasyona karşı olduğunu vurgulayarak, "Adayların içerisinde estetik operasyon olmayan 3 kişiydik.

Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekarlık dolu bir yarışmaydı" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Meksika güzeline herkes içinde bağırıldı"

Yarışma sırasında yaşanan bir başka olay, Meksika güzeli Fatima Bosch’un birinciliğiyle ilgili gelişmeler oldu. Ceren Arslan, yarışmanın ardından yaptığı açıklamalarda, "Meksika güzeline herkes içinde bağırıldı. Organizasyon yetkilisi özür diledi. Olay olduğunda hepimiz şok geçirdik" dedi.

Arslan, olayın ardından yarışma yetkilisinin kendilerine, "Sözleşme imzalıyorsunuz, kurallara uymayan bir arkadaşımız var, o kişi kendisini itiraf etsin" dediğini belirtti.

Ceren Arslan’dan Meksika güzeline destek

Olayın ardından Ceren Arslan, Meksika güzeliyle empati kurarak, "Bütün kraliçelerimiz birbirimize bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştık.

Sonra yetkili 'Meksika' dedi. Karşılıklı münakaşa yaşandı. Bu olay oldu ve odasına gitmek istedim. Fırsat bulduğum an yanına gittim ve üzgün olduğumu söyledim. Lütfen yarışmayı bırakma dedim" dedi.