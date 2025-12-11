Son Mühür- Harbiye’deki bir eğlence mekanında 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında fizyoterapist Nisa Sözen (26), tuvalet bölümünde futbolcu Aycan Yanaç (27) tarafından darbedildiğini öne sürdü. İddiaya göre Sözen, ikiz kardeşini bulmak için tuvalet kapısına vurdu ve bu sırada içeride bulunan Yanaç ile tartışma çıktı.

“Yere düşürüldüm, saçım çekildi”

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirten Sözen, yüzüne darbe aldığını, yere düşürüldüğünü ve saçının çekildiğini ifade etti. Sözen, “Darp edildiğim için şikayetçi oldum, darp raporu aldım” dedi. Olay anına ilişkin görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Darp raporuyla şikayetçi oldu

Sözen, yaşananların ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve polis ekiplerine başvurarak Aycan Yanaç’tan şikayetçi oldu. Genç kadın, mekândaki görevlilerin kavgaya müdahale etmediğini de ileri sürdü.

“İddialar gerçeği yansıtmıyor”

Aycan Yanaç’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, darp iddialarının doğru olmadığı savunularak şöyle denildi:



“Tarafımıza yöneltilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan açıklamalar eksik ve çarpıtılmıştır. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.”

Soruşturma devam ediyor

Şişli’de yaşanan olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma yürüttüğü, tarafların ifadelerinin değerlendirildiği bildirildi.