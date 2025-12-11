Kaza, Muş’un Erzurum Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Sur yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yere düştü.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Çevrede bulunan bir araç sürücüsünün kazanın hemen ardından cep telefonuyla kayıt yaptığı belirtildi. Görüntülerde olay sonrası yaşanan hareketlilik yer aldı.

Fenomen Sur daha önce de gündeme gelmişti

THY ile yaptığı bir uçuşta kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesiyle gündem olan ve bu nedenle 6 ay uçuş yasağı alan Mehmet Sur, mayıs ayında ise eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.