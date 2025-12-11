Son Mühür- Programda çocukluk dönemine dair anılarını anlatan Şıkel, yıllar boyunca kimseyle paylaşmadığı bir duyguyu ilk kez açıkça dile getirdi. Ünlü sunucu, küçük yaşlarda hissettiği platonik aşk nedeniyle şiir defterine dizeler yazdığını belirtti. Karşılaşma anını ise şu sözlerle aktardı:

“O kadar tuhaf bir karşılaşmaydı ki… İçeri girince ‘ne kadar güzel bir çocuk’ dedim. Yanımıza geldi. ‘O şiir defterine yazdığın kişi benim’ dedi. Ben çok şaşırdım. Önce gerçekten anlamadım, üzerinden 35 yıl geçmiş, hatırlayamadım.”

İsmini duyunca her şey yerine oturdu

Şıkel, kişinin ismini duyduktan sonra çocukluk döneminden arkadaşlarını hatırladığını ifade etti. Ardından gidip sohbet ettiklerini söyleyen Şıkel, bu karşılaşmanın kendisi için hem şaşırtıcı hem de duygusal bir anlam taşıdığını dile getirdi. Bu özel buluşmayı, “çok özel ve şaşırtıcı bir an” olarak tanımladı.

Şıkel’in özel hayatı da gündemde

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulan Şıkel, 2008 yılında sanatçı Emre Altuğ ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. İkili 2015 yılında yollarını ayırmıştı.

Şıkel’in yıllar sonra yaptığı bu duygusal itiraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, çocukluk anılarının ve unutulan duyguların zamanla nasıl karşılarına çıktığına dair yorumlar yaparak açıklamayı gündeme taşıdı.