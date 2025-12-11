Son Mühür- Kanal D’nin sabah kuşağında ekranlara gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, hafta başından bu yana yayında yer almaması üzerine izleyicilerin gündemine oturdu. Ural, art arda yaptığı açıklamalarla sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ural, ilk paylaşımında koronavirüse yakalandığını belirterek bu nedenle geçici süreyle programdan uzak kaldığını duyurdu. Tedavi sürecinin devam ettiğini, durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Tedavi tamamlandı, küçük komplikasyon yaşandı

Sunucu, son açıklamasında ilaç kullanımının sona erdiğini, ancak bağışıklık düşüklüğüne bağlı olarak küçük bir diş apsesi oluştuğunu aktardı. Bu problemin de kontrol altına alındığını söyleyen Ural, hafta sonunu dinlenerek geçireceğini bildirdi.

Pazartesi yayına dönüyor

Ural, pazartesi günü programdaki görevine yeniden başlayacağını duyurarak izleyicilerin ilgisine teşekkür etti. “Yayına gösterdiğiniz alaka için teşekkür ederim. Ekip çok başarılı bir iş çıkarıyor. Böyle bir ekibin parçası olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum.” ifadelerini kullandı.