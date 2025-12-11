Son Mühür- Törenin sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı üstlendi. Farklı kategorilerde yılın dikkat çeken isimleri ödüllerine kavuştu.

Mazhar Alanson’a onur ödülü

Onur ödülünün sahibi Mazhar Alanson oldu. Sanatçı, yakın dostu Özkan Uğur’un vefatından bu yana kalabalıklardan uzak durduğunu söyleyerek duygusal bir konuşma yaptı. Kısa süre önce kızını kaybeden Alanson’a ödülünü Kenan Doğulu takdim etti.

Yılın oyuncusu: Mert Yazıcıoğlu

“Kuruluş Orhan”daki performansıyla yılın oyuncusu seçilen Mert Yazıcıoğlu, ödülünü İbrahim Selimden aldı.

Yılın sporcu insanı: Victor Osimhen

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, performansı ve etkisiyle yılın sporcu insanı ödülünün sahibi oldu.

Serkan Çayoğlu’na yılın göz alıcı başarı ödülü

Oyuncu Serkan Çayoğlu, kariyerindeki 13’üncü yıla dikkat çekerek yaptığı konuşmada iş arkadaşlarına, ailesine ve “en değerlim” şeklinde söz ettiği eşi Özge Gürel’e teşekkür etti.

Okan Bayülgen’e zamansızlık ödülü

Gecenin zamansızlık ödülünü Okan Bayülgen aldı. Ödülü kendisine Mirkelam tarafından verildi.

Sinem Ünsal yılın kadını seçildi

Oyuncu Sinem Ünsal, yılın kadını ödülüne layık görüldü. Ünsal törene sevgilisi Berk Cankat ile katıldı.

“Bu ödülü biricik annem için alıyorum”

Nine Perfect Strangers dizisiyle uluslararası başarı kazanan ve Venedik Film Festivali’nde ödül alan Aras Aydın, bu gecede yılın uluslararası başarı ödülünün sahibi oldu.

Aydın, Eylül ayında vefat eden babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı ve “Bu ödülü biricik annem için alıyorum” dedi.

Aydın, kendisini yalnız bırakmayan Melis Birkan için de şu sözleri söyledi:

“Melis bugün beni en önden izliyor… Sevgilim, güzel karım, iyi ki bu kadar ışıklısın. Yolumu, günümü, hayatımı, bu karanlığımı aydınlatmaya yetiyorsun.”

Birkan da o anlarda duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Yılın hype ödülü: Emirhan Çakal

Rap müziğin genç isimlerinden Emirhan Çakal, yılın hype ödülünü Devran Bülbülün elinden aldı.

Yılın müzik insanı: Edis

Gecenin müzik insanı ödülü, başarılı sanatçı Edis Görgülüye verildi. Edis ödülünü Aleyna Tilkiden aldı.