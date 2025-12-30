Türk sinemasının tanınan yönetmenlerinden Seren Yüce, İstanbul Şişli'deki evinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay, sanat camiasında ve kamuoyunda büyük şok etkisi yarattı. Edinilen ilk bilgilere göre, saldırı sonrası kanlar içinde kalan ünlü yönetmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Emniyet güçleri, saldırının gerçekleştiği Şişli'deki ikametin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışmalarını başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve yakalanmaları için polis ekiplerinin geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü bildirildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın bir hırsızlık girişimi mi yoksa planlı bir eylem mi olduğu yönündeki soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Sağlık Durumu ve Soruşturmada Son Durum

Hastanede tedavi altına alınan Seren Yüce'nin sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden veya yakınlarından henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak yönetmenin tedavisinin devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan saldırganların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Seren Yüce Kimdir?

Sinema dünyasında kendine özgü anlatım diliyle tanınan Seren Yüce, özellikle insan psikolojisi, toplumsal kırılmalar ve bireysel yalnızlık temalarını işlediği yapımlarla biliniyor. Yönetmenlik kariyerinde karakterlerin iç dünyasına odaklanan ve gündelik hayatın içindeki detayları güçlü bir görsellikle sunan Yüce, "Çoğunluk" gibi ödüllü filmleriyle tanınıyor. Bağımsız sinemanın önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen yönetmen, eserlerinde izleyiciyi net cevaplar yerine derin sorularla baş başa bırakmayı tercih eden bir tarz benimsiyor.