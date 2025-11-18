Son Mühür/ Merve Turan- Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seren Serengil, annesinin sağlık durumuyla ilgili endişe verici gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Serengil’in annesi, yaşadığı düşme sonucu kalça kırığı ve ardından gelişen ciddi sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

“Annemi İstanbul’a götürmek zorundayım”

Serengil, yaptığı açıklamada annesinin kalça kırığının ardından kalp krizi riski ve akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle tedavisinin güçleştiğini belirtti. Bulundukları hastanede kardiyoloji yoğun bakım ünitesi bulunmadığını ifade eden Serengil, acil sevk ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Lütfen ambulans uçak gönderin”

Serengil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na hitaben yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidi var ve ciğerlerine su dolduğu için yoğun bakımdalar. Burada kalp ile ilgili yoğun bakım yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ücretini ödeyeceğim ama ne olur gönderin.”

Tedavi için İstanbul’a sevk bekleniyor

Serengil’in çağrısı sonrası gözler Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Ünlü isim, annesinin bir an önce tam donanımlı bir hastaneye ulaştırılmasını bekliyor.