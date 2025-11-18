Son Mühür - 1 Kasım 2024’te 85 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Civaoğlu’nun mirası, aile içinde büyük bir krize yol açtı. Civaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamede de tüm malvarlığını eşi Canan Civaoğlu’na bıraktığını belirtirken, bu karara dört mirasçı itiraz etti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Civaoğlu’nun vefatının ardından kanunen mirasçılar arasında eşi Canan Civaoğlu ile yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay’ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay yer aldı.

'Baskı sebebiyle yaptı' iddiası

Civaoğlu’nun İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnamesinde tüm malvarlığını eşine bıraktığı ifade edildi. Eşinin tehdit ve baskısı altında vasiyetnameleri imzalamak zorunda kaldığını öne süren dört mirasçı, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Dilekçede, yeğenleri, “Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen uzun yıllardır fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri yalnızca kağıt üzerinde bir anlaşma niteliğindedir” ifadelerine yer verdi.