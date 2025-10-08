Son Mühür- İstanbul Şişli’de 6 Ekim’de aracında seyir halindeyken gerçekleşen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren MHP’li avukat Serdar Öktem, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ataköy’de cenaze töreni gerçekleştirildi

Öktem’in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde öğle namazını takiben düzenlenen törenle ailesi ve sevenlerinin katılımıyla defnedildi. Tören sırasında yakınları, tabutun başında bekleyerek helallik aldı.

Emniyet önlemleri ön plandaydı

Cami çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekiplerinin yoğun önlemleri, törene katılanların dikkatinden kaçmadı.

MHP’den resmi katılım olmadı

Cenazeye partinin resmi temsilcisi katılmazken, kurumsal bir çelenk de yer almadı. Bununla birlikte, MHP İstanbul eski il yöneticisi Levent Ortaç, aile adına bir çelenk gönderdi.

Serdar Öktem’in annesi Birgül Öktem ve babası Ali Öktem, tabutun başında durdu. Öktem’in babasının eski Emniyet Müdürü olduğu ve son görev yerinin Van olduğu, annesinin ise adliyede katip olarak çalıştığı öğrenildi.

Suç örgütü yöneticisinden çelenk

Törene ‘Çapkanlar’ suç örgütü lideri Rıdvan Çapkan tarafından da çelenk gönderildi. Cenaze namazının ardından Öktem’in naaşı, ailesinin gözyaşları eşliğinde Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi.