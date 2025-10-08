Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise ve Demet Evgar gibi tanınan isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Burada ifade işlemleri tamamlanan isimler, kan tahlilleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı

Başsavcılık tarafından yürütülen dosya kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok sanatçı ve oyuncu hakkında işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonun ardından, 19 şüpheli hem ifade vermek hem de kan örneği vermek üzere ilgili birimlere yönlendirildi.

Listede Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun gibi ünlü isimler bulunuyor. Bazı oyuncuların yakınlarının da ifade süreci boyunca İl Jandarma Komutanlığı önüne geldiği görüldü.

Hatice Aslan’dan destek ziyareti

İfade işlemleri sürerken, oyuncu Demet Evgar’a moral vermek amacıyla meslektaşı Hatice Aslan İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Aslan, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, “Sadece destek olmaya geldim, setimiz bu soruşturma nedeniyle durdu” dedi.

İrem Derici’nin avukatından açıklama

Sanatçı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaştı. Mermer, “Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi içmeyen birisidir. Yasaklı madde kullanımı veya özendirme gibi bir suçu kesinlikle yoktur. Rapor geldiğinde bu durum açıkça görülecektir. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için şu an detayları göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mermer ayrıca, Simge Sağın ve Ziynet Sali’nin yurt dışında olduklarını ve Türkiye’ye dönüşlerinde ifadelerinin alınacağını söyledi. Avukat, “Bu bir gözaltı değil, bilgi alma süreci. Sanatçılar nezarethanede değil, misafir ediliyorlar” dedi.

“İhbar olduğu söyleniyor”

Soruşturmada adı geçen Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz da benzer şekilde dosyada somut bir iddia bulunmadığını belirtti. Horoz, “Bir ihbardan söz ediliyor ancak içeriğine dair bilgi verilmedi. Müvekkillerim daha önce de kan ve saç teli tahlili yaptırdı, sonuçlar temiz çıktı. Gerekirse yeniden test vermeye hazırız” açıklamasını yaptı.

Avukat, ifade sürecinin ardından gözaltı kararının beklenmediğini vurgulayarak, “Bu tamamen mevcutlu ifade alma işlemi. Müvekkillerimin uyuşturucu madde kullanmadıkları bilimsel raporlarla sabittir” diye konuştu.

Adli süreç devam ediyor

İfadeleri tamamlanan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak testlerin ardından savcılığın yönlendirmesiyle serbest bırakılacak veya sürecin devamına ilişkin karar beklenecek. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu için kamuoyuna yeni bilgiler, yalnızca resmi açıklamalarla duyurulacak.