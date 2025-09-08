Son Mühür/ Begüm Mol- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş’ta sahne alan Manifest Grubu hakkında resen soruşturma başlattı. Suçlama gerekçesi olarak “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” gösterildi. Savcılık, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğunu, bu hareketlerin özellikle çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

“Toplum kültürüne zarar”

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin toplum kültüründe önemli bir yer tutan “edep ve iffet duygularına zarar verici” nitelikte olduğu vurgulandı. Bu çerçevede grubun sahne performansına ilişkin görüntüler incelemeye alındı.

Hadise’den Manifest’e destek

Sahne şovları ve kıyafetleri nedeniyle geçmişte sık sık eleştirilerin hedefi olan Hadise, Manifest Grubu’na sosyal medya hesabı üzerinden destek verdi. Ünlü sanatçı, kendi deneyimlerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım.”

“Kadının sahnesi ve bedeni özgürdür”

Hadise açıklamasında, genç kadın sanatçıların sahnede kendi iradeleriyle var olmaya çalıştıklarını ancak baskı ve linçlerle karşılaştıklarını ifade etti. Sanatçı, “Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu. Genç kadınlar sahnede özgürlük için mücadele ediyor. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak” sözleriyle tepkisini dile getirdi.