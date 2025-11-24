Son Mühür- Pop müziğin tanınan isimlerinden Serdar Ortaç ile 2019 yılında boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan arasındaki tazminat tartışması, magazin gündeminde yeniden yer buldu. Taraflar arasındaki gerilim, Loughnan’ın haciz başlatmasının ardından yeni iddialarla büyüdü.

Ödenemeyen tazminat ve haciz hamlesi

Boşanma sonrası 1 milyon TL tutarındaki tazminatı dört taksite bölen Ortaç, ödemelerde zorlandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, basına yaptığı açıklamalarda ödeme güçlüğünü dile getirerek, Loughnan’ın kendisine baskı uygulamadığını söylemişti. Tazminat süreci uzayınca, Chloe Loughnan, Ortaç’ın evine haciz işlemi başlattı.

İddiaya göre eşyalar çöp poşetlerine konuldu

Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, haciz hamlesine sinirlenen Ortaç, evde kalan Loughnan’a ait markalı çanta, ayakkabı ve kıyafetleri toplattı. İddialara göre ünlü şarkıcı, bu eşyaları 7 çöp poşetine koyarak şoförüne, “Bunları İstanbul’daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun” talimatını verdi. Bu gelişme, Loughnan cephesinde büyük tepki yarattı.

Geçmişteki duygusal tepkiler

Ortaç, geçmişte yaşadığı duygusal kırgınlıkları müzik kariyerine de yansıtmıştı. 2010 yılında çıkan “Poşet” adlı şarkısı, eski sevgilisine duyduğu kızgınlığı dile getirdiği şarkılar arasında yer alıyor.