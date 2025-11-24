Son Mühür- Portekiz’in başkenti Lizbon’da çekimleri devam eden ve Cansu Dere’nin başrolünde yer aldığı “Portekiz Aşkı” filmine yeni bir oyuncu daha katıldı. Portekizli ünlü aktör Diogo Morgado’nun da rol aldığı projeye, başarılı oyuncu İsmail Demirci dahil oldu.

Filmin yıldız kadrosu genişliyor

İsmail Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği ve Murat Boyacıoğlu’nun senaryosunu yazdığı “Portekiz Aşkı” filminde Cansu Dere, itibar yöneticisi Yasemin karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Romantik-dram türündeki film, uluslararası oyuncu kadrosu ve Lizbon’da yapılan büyük ölçekli çekimleriyle dikkat çekiyor.

Yasemin’in sevgilisi Yaman’ı oynayacak isim belli oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; uzun süredir merak edilen “Yaman” karakterini kimin canlandıracağı netleşti.

Yasemin’in iş insanı sevgilisi Yaman’a, ünlü oyuncu İsmail Demirci hayat verecek. Demirci’nin kadroya dahil olması, filmin oyuncu gücünü önemli ölçüde artırdı.

Demirci çekimler için Lizbon’a gidiyor

Proje için hazırlıklarını sürdüren İsmail Demirci, önümüzdeki günlerde Portekiz’e giderek çekimlere katılacak.

Ünlü oyuncunun yoğun bir çalışma takvimi olduğu, Portekiz sahnelerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Türkiye’ye dönüşte yeni proje: “Öp elimi”

Demirci, Lizbon çekimlerinin ardından bu kez “Öp elimi” filmi için kamera karşısına geçecek. Yeni projede Safa Sarı, Zeynep Çamcı ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerle birlikte rol alacak. Başarılı oyuncu, arka arkaya iki sinema filmiyle 2025 sezonunun en üretken isimleri arasında yer alacak.