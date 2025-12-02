Son Mühür - Ukrayna Premier Lig’in 14. haftasında lider Shakhtar Donetsk, sahasında Kryvbas ile karşılaştı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi. İkinci yarının başında, Arda Turan’ın rakip takımın teknik ekibiyle yaşadığı tartışma maça damgasını vurdu. 47. dakikada rakip ekibin yedek kulübesine kadar giden Turan, tartışmanın ardından sarı kart gördü. Turan’ın oldukça sinirli olduğu gözlendi.

Arda Turan, maç sonrası pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam."

1 maç men cezası aldı