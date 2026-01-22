Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınan Özveren'in vefatı, Türk televizyon dünyasında derin üzüntüye yol açtı. Peki Riziko sunucusu Bülent Özveren kimdir, kariyeri nasıl şekillendi?

Bülent Özveren kimdir?

Bülent Özveren, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Fransızca ve İngilizce bilen Özveren, 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de göreve başlayan usta sunucu, uzun yıllar televizyon sunuculuğu yaptıktan sonra 1972'de spor spikerliğine geçiş yaptı.

Riziko programı ve TRT kariyeri

Bülent Özveren, 1982 yılında TRT'de yayınlanan Riziko adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Program, dönemin en popüler yapımlarından biri olarak büyük ilgi gördü. Ancak Özveren, aynı yıl TRT'den istifa ederek farklı bir kariyer yoluna girdi.

TRT'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Gelişim Yayınları'nda editörlük ve Cen Ajans reklam şirketinde müşteri temsilciliği yaptı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu, 1987'den itibaren ise Pen Ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev aldı.

Eurovision efsanesi

Bülent Özveren'in kariyerindeki en önemli dönem hiç şüphesiz Eurovision Şarkı Yarışması sunuculuğuydu. 1975 yılında bir öneriyle TRT'nin Eurovision'a ilk kez katılmasını sağlayan Özveren, 1975-2012 yılları arasında aralıklarla yarışmanın Türkçe sunuculuğunu üstlendi.

2003 yılında Letonya'da düzenlenen ve Sertab Erener'in "Everyway That I Can" şarkısıyla birinci olduğu 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı da Özveren sunmuştu. Bu zafer, Türkiye'nin Eurovision tarihindeki en önemli başarısı olarak kayıtlara geçti.

Dış yapımcılık ve yarışma programları

1986-1998 yılları arasında TRT'de dış yapımcı olarak görev yapan Özveren, canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu. 1999'da emekli olan usta sunucu, TÜRVAK'ta (Türker İnanoğlu Vakfı) spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalışmaya devam etti.

İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yapan Özveren, spiker-sunucu bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi. Etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.

Son dönem çalışmaları

Haziran 2013'te Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sunan Özveren, aynı yılın sonunda Show TV'de yayınlanan "Bir Milyon Kimin?" adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katılan Özveren, 30 bin TL ödül kazandı. Torununu Orlando'daki Walt Disney'e götürebilmek ve ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek için yarışmaya katıldığını belirtmişti.

Özel hayatı

Bülent Özveren, 2 Ocak 1970 tarihinden bu yana kendisi gibi televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evliydi. Çift, yarım asrı aşkın bir birliktelik sürdürdü. Özveren'in cenazesi, 19 Ekim 2022'de ikindi namazının ardından Bahçeşehir Saadet Çarmıklı Camii'nden kaldırıldı.

Türk televizyonculuğunun usta ismi Bülent Özveren, sesiyle ve üslubuyla nesillerin hafızasında silinmez bir iz bırakarak aramızdan ayrıldı.