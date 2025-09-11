Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ören’in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak reklam yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği ileri sürüldü.

İddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören’, Tolunay Ören ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

“Promosyon Kodlarıyla Teşvik” İddiası

Savcılığın hazırladığı dosyada, Ören’in sosyal medya üzerinden yasa dışı şans oyunu sitesine ait promosyon kodları paylaştığı, bu bağlantılarla takipçilerini oyun oynamaya yönlendirdiği öne sürüldü.

Söz konusu uygulamada kullanıcıların “kasa açılımı” adı altında belirli bir miktar karşılığında oyun oynadıkları, oyun içi skin veya item adı verilen eşyaları kazanabildikleri, bu eşyaların maddi değere sahip olduğu ve nakde çevrilerek haksız kazanç elde edildiği aktarıldı.

Tolunay Ören’in Savunması

İddianamede, şüpheli sıfatıyla ifadesine yer verilen Tolunay Ören’in, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu belirttiği kaydedildi.

Ören ifadesinde şunları söyledi:

“Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis, kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Paylaşımlarımda teşvik edici bir amaç yoktu. Oyunun reklamını hesabımdan yaptım, ancak buradan maddi kazanç sağlamadım. Paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Tolunay Ören Kimdir?

Doğum tarihi: 12 Haziran 1997, İstanbul

Faaliyet: YouTube, TikTok ve farklı sosyal medya platformlarında içerik üretiyor.

Takipçi kitlesi: Paylaşımları milyonlarca izlenen Ören’in sosyal medya hesaplarında 6 milyonun üzerinde beğenisi bulunuyor.